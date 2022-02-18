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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

18.02.2022 11:27
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de hububat gelişimleri incelendi.

Vize'de hububat gelişimleri incelendi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekiliş alanlarındaki dönemsel gelişim gösteren buğday, arpa ve kanola bitkilerinin gelişimlerini inceledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, tarımsal inceleme faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Mevsim itibarıyla buğday ve arpa bitkisinin kardeşlenme döneminde olduğunu ifade eden Gürsu, kanola bitkisinin ise vejetasyon geçirdiğini kaydetti.

Bitkilerde herhangi bir sorun olmadığının tespit edildiğini dile getiren Gürsu, haftalık ürün izleme çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Su tüketiminde KDV indirimi

Pınarhisar Belediyesince su tüketim bedellerindeki KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için görev başında olduklarını söyledi.

Enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini ifade eden Talay, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara en ucuz suyu ulaştırmak için mücadele verdiklerini aktaran Talay, KDV'de yapılan indirimin Pınarhisar'a hayırlı olmasını diledi.

Talay, ayrıca vatandaşların da suyu israf etmemesi uyarısında bulundu.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nin yürütüldüğünü bildirdi.

Akdemir, Cumhuriyet İlkokulunda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Proje hakkında bilgi veren Akdemir, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen proje kapsamında Cumhuriyet İlkokuluna, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Teknoloji Sınıfı, müzik atölyesi ve donanım desteği yapılacağını belirtti.

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Gürsu, Vize, Okul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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