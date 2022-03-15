Kırklareli'nde süt işleme tesislerine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, geçen yıl yapılan faaliyetler değerlendirilerek 2022 yılı için yapılması öngörülen projeler görüşüldü.

Süt işletme tesisi yetkililerine veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu kapsamında bilgi verildi.

Aksoy, yaptığı konuşmada, Trakya'nın brucella hastalığından arındırılması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Trakya'da üretilen süt ve süt ürünlerinin artık daha fazla değerleneceğini ifade eden Aksoy, gıda güvenilirliğinin devamlılığı için gerekli tüm önlemlerin alınacağını kaydetti.

Amatör balıkçılar için av yasağı

Kırklareli'nde iç sularda amatör su ürünleri avcılığını düzenleyen ilgili yasa gereği,15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında av yasağı getirildiğini belirtildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, belirlenen tarihlerde avlanan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, yasağın sürdürülebilir avcılık açısından önemli olduğu kaydedildi.