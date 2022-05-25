Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.05.2022 11:29
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde piknik ve mesire alanlarında temizlik yapıldı.

Kırklareli'nde piknik ve mesire alanlarında temizlik yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, park bahçeler birimi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Walldorf ve Karahıdır korusunda temizlik ve bakım çalışması yaptığı belirtildi.

Piknik ve mesire alanlarındaki çöpler toplanarak, otların biçildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerin vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiği bildirildi.

Ormanların oksijen kaynağı olduğu aktarılan açıklamada, doğayı herkesin temiz tutarak koruması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Su kuyusu açıldı

Vize Belediyesince iki yeni su kuyusu açıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Mehmet Akif Mahallesi Asmakayalar mevkisinde iki yeni su kuyusunun açıldığını belirtti.

Yaz aylarında ilçede su sıkıntısı yaşandığını ifade eden Özalp, yeni kuyular ile su sorununun giderileceğini söyledi.

Özalp, kuyuların kısa süre içinde faaliyete alınacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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