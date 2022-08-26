Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu - Son Dakika
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Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu

26.08.2022 12:28
Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesindeki Mutlu Deresi'nde Afganistan uyruklu erkek göçmenin cansız bedeni bulundu.

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesindeki Mutlu Deresi'nde Afganistan uyruklu erkek göçmenin cansız bedeni bulundu.

Demirköy'ün Beğendik köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırı yakınlarında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, yanlarında 1 arkadaşlarının da bulunduğunu ve Mutlu Deresi'nde kaybolduğunu söyledi. Derede yapılan aramada, Afgan göçmenin cansız bedeni bulundu. Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Afganistan, Demirköy, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu - Son Dakika

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