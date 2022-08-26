Demirköy'ün Beğendik köyünde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırı yakınlarında Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, yanlarında 1 arkadaşlarının da bulunduğunu ve Mutlu Deresi'nde kaybolduğunu söyledi. Derede yapılan aramada, Afgan göçmenin cansız bedeni bulundu. Jandarma , olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Afgan göçmen, Bulgaristan sınırındaki derede boğuldu - Son Dakika

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