Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'nde Mustafa Sazkesen'e ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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