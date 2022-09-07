Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

07.09.2022 08:14
Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kepirtepe mevkisinde Hamdi Arslan (19) idaresindeki 39 NC 350 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 34 BGK 950 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan, hastanede hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Hamdi Arslan, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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