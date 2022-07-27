Özerler Mahallesi'nde bir kahvehanede F.P. (16) ile üvey babası Okay F. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.P, Okay F'yi bıçakla yaralamıştı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde üvey babasını bıçaklayarak öldüren genç ile dedesi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.