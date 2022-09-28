Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

28.09.2022 09:12
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde devriye esnasında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını fark etti.

Ekipler, G.T, M.Ö, T.E, S.T. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla polis memurluğundan ihraç edildiği belirtildi.

Şüpheli İ.Y'nin ise birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Vali Avni Çakır, köylerdeki tarım programlarına katıldı Vali Avni Çakır, köylerdeki tarım programlarına katıldı
Kaynak: AA

Kırklareli, Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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