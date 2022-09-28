Şüpheli İ.Y'nin ise birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde devriye esnasında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını fark etti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Hisarcık, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

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