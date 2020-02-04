Kırklarelispor Başkanı Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklarelispor Başkanı Can: 'Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda' - Son Dakika

Kırklarelispor Başkanı Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'un kulüp başkanı Volkan Can, rakipleri karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'un kulüp başkanı Volkan Can, rakipleri karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret eden Volkan Can, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hayallerini gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerlediklerini, hem futbolcuların hem de taraftarların yarınki maça odaklandığını vurgulayan Can, "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda. Fenerbahçe karşılaşmasında en iyi skoru alacağımıza inanıyorum. Peri masalının devam etmesi için mücadele vereceğiz. Futbolcularımıza ve taraftarlarımıza güveniyorum. İnanılmaz bir atmosfer yakaladık. Bu şehir kenetlendiğinde neler olabileceğini tüm Türkiye'ye göstereceğiz." diye konuştu.

Kesimoğlu, Kırklarelispor'a marş hediye etti

Belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sözü ve bestesi Ali Altay'a ait "Vurduğun gol olsun" isimli marşının telif hakkını aldıklarını açıkladı.

Marşın telif hakkı belgesini kulüp başkanı Volkan Can'a teslim eden Kesimoğlu, kentin tarihi bir an yaşadığını bildiren Kesimoğlu, Kırklarelispor'un başarısının tüm kenti gururlandırdığını belirtti.

Yarın tarihi bir karşılaşmanın olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Biz Kırklareli'ne 'nabzı Mustafa Kemal diye atan insanların yaşadığı şehir' diyoruz. Mustafa Kemal de 'sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim' demişse bizde yarın aynı anlayışla Fenerbahçe oyuncularını ve yöneticilerini kentimizde konuk edeceğiz. Güzel bir karşılaşma gerçekleşecek." dedi.

Konuşmaların ardından Kesimoğlu, Can ve Ali Altay, marşı bir süre dinledi.

Kırklarelispor Başkanı Can: Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Volkan Can, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yassine Benzia'dan Fenerbahçe ile ilgili olay sözler
Fenerbahçe'den son dakika ırkçılık açıklaması Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 5-0 yendi Fenerbahçeli Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson, 5. kez boşandı!

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:36:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklarelispor Başkanı Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]