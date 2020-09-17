Kırkpınar'ın başarılı pehlivanları Trakya Üniversiteli oldu

Ata sporu güreşin gelişmesi ve kalkınması adına önemli işlere imza atan Trakya Üniversitesi, yeni güreşçilerini ağırladı.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde dereceye giren güreşçilere kapılarını açan Trakya Üniversitesi'nde, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin düzenlediği yetenek sınavlarına girerek başarı gösteren pehlivanlar, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Son yıllarda, tarihsel ve kültürel bir misyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne verdiği destek ve hayata geçirdiği örnek projelerle dikkatleri çeken Trakya Üniversitesi, bu büyük mirası sürdüren sporcuların lisans ve lisansüstü eğitimlerini desteklemeye devam ediyor.

Güreşte Yasemin Adar, İsmail Balaban ve Turan Balaban gibi birçok başarılı sporcunun öğrenim gördüğü Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni öğrencileri, Türkiye'nin tanınmış pehlivanlarından Nedim Güler, Semih Turgut ve Erkan Ertan oldu.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Odası'nda gerçekleşen ziyarette Karamürselli pehlivanlara Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Tuna, Dekan Yardımcısı ve Kadın Güreş A Milli Takım Kondisyoneri Doç. Dr. İsa Sağıroğlu, 2003 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Kenan Şimşek ve gönüllü spor elçisi Yavuz Sönmez ile güreş otoriterlerinin "efsane" olarak nitelediği, Başpehlivan Ahmet Taşçı'nın yeğeni Mehmet Taşçı eşlik etti.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri başta olmak üzere Türkiye'de düzenlenecek tüm yağlı güreş turnuvalarında Trakya Üniversitesi'nin adını gururla duyurmak istediklerini belirten güreşçiler, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na güreş sporuna verdiği destek ve katkılar için teşekkür ederek başarı sözü verdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise görüşmede Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar'a ve Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara büyük önem verdiklerini belirterek, "Üniversitemiz adına gerçekten çok sevindirici, güzel bir haber. Hoş geldiniz. Burada olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu rağbet ileride katlanarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda yeni öğrencilerimiz, güreşçilerimiz Edirne'ye, Trakya Üniversitesi'ne geldikçe bu alandaki başarımızın artacağına inanıyorum. Trakya Üniversitesi olarak ata sporumuz güreşe ve bu sporu icra eden güreşçilerimize her geçen yıl daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz. Kısa süre önce kurduğumuz spor kulübümüz de bu amaca hizmet edecek. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor, Trakya Üniversitesi çatısı altında başarılar diliyorum" dedi.

Üniversite Senatosu'nun aldığı kararla ilk olarak Başpehlivanlık kategorisinde yarışan pehlivanlara lisansüstü eğitimde kontenjanlar açan Trakya Üniversitesi, daha sonra bu desteğini diğer kategorilerle de genişletmiş ve baş altında, deste boy ve üzeri boylarda ilk 3 dereceye giren pehlivanlara lisans eğitimi için kontenjanlar açmıştı. 4-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen online başvurularda, 4 bine yakın aday başvuru yapmış, binlerce aday Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için açtığı 250 kişilik kontenjanlara girebilmek için kıyasıya yarışmıştı. - EDİRNE