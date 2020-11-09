Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı - Son Dakika

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı

09.11.2020 10:31
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı, System.String[]

Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönen otomobil, bu sırada iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Demir yola savruldu. Araçta bulunan şoför ve yolcular da hızla dışarı çıkıp Demir'in yardımına koştu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı
Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı

Trafik Kazaları, Diyarbakır, Otomobil, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı - Son Dakika


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