Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı... O anlar kamerada

17.07.2022 10:35

Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı.

Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı... O anlar kamerada

ATV'nin ışık ihlali ve kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ATV' nin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. ATV nin çarptığı otomobil sürücüsünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenirken sürücü ve araç sahibine 3 bin 674' er TL ceza uygulandı.

Kaza, Evrenseki Turizm Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Celil Doğan ın kullandığı 07 AYS 394 plakalı ATV, Evrenseki Halk Plajı istikametinden Turizm yoluna çıkmakta olan Mehmet Çeçen in kullandığı 07 AVR 312 plakalı otomobille çarpıştı. ATV sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana gelen kazada devrilen ATV sürücüsü Celil Doğan yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı Sürücünün dikkati faciayı önledi: Kırmızı ışıkta geçen otomobil, kazaya davetiye çıkardı Son dakika: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı Son dakika: Kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırmızı ışık ihlali yapan ATV otomobille çarpışıp takla attı... O anlar kamerada - Son Dakika
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