Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı - Son Dakika
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Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı

05.05.2022 20:16
Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı

Düzce'de jandarma ekipleri dron ile kırımızı ışık denetimi yaptı.

Düzce'de jandarma ekipleri dron ile kırımızı ışık denetimi yaptı. Denetimde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölyaka ilçe bağlantı yolunda dron ile kırımızı ışık denetimi yapıldı. Denetimde kırmızı ışık kuralına uymadığı tespit edilen 7 sürücüye 9 bin 252 lira tutarında idari işlem uygulandı.

Sürücülerin kurallara daha hassas oluncaya kadar denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı
Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı

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İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen sürücüler drondan kaçamadı - Son Dakika


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