'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda (4) - Son Dakika

KEMER'DE EKİPLER MAZGALLARI TEMİZLEDİ

Antalya'da Meteoroloji'nin kırmızı kodla yağış uyarısı yaptığı Kemer'de belediye ekipleri, teyakkuzda bekliyor. Kemer Belediye Başkan Vekili İsmail Aka, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, birim müdürleri ve belediye personeli, şiddetli yağış ve fırtına karşı alınan tedbirleri değerlendirdi.

Belediye ekipleri, Beldibi Mahallesi'nden Çıralı 'ya kadar olan bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Devriye gezen Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de mazgalları temizleyerek su taşkınlarının oluşmaması için çaba sarf etti.'SAHADAYIZ, TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'Şiddetli fırtına nedeniyle Kemer sahillerinde de dev dalgalar oluştu ve Ağva Deresi'ndeki su seviyesi yükseldi. Kemer Belediyesi Başkan Vekili İsmail Aka "Meteoroloji'den gelen kırmızı kod uyarısı sonrası Kemer Belediyesi olarak sahadayız. Olası bir sıkıntıya karşı tüm vatandaşlarımız bize ulaşabilir. Şiddetli yağış ve fırtınaya tedbirimizi aldık. Vatandaşlarımızın da çok dikkatli olmasını istiyoruz. Ekiplerimiz sürekli devriye olarak geziyor ve tüm olumsuzluklara karşı nöbet tutuyor" dedi.BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Antalyalı balıkçılar da Meteoroloji'nin uyarıları sonrası tekneleri için tedbir aldı. Bir balıkçı teknesi, rüzgar ve dalgalar nedeniyle sulara gömüldü. Kurtarıcı yardımı ile çıkartılan tekne, onarım için tersaneye götürüldü.