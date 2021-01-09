Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu - Son Dakika

Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu

09.01.2021 08:23

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi dün akşam 17. yeni bölümüyle ekrana geldi. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın son bölümüne Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakterinin birlikte olduğu adamın kumar borcu yüzünden fuhşa zorlanması izleyicileri derinden etkiledi.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinin 10 Ocak Cuma akşamı yayınlanan 18. son bölümüyle ekrana geldi. Uğruna yaşadığı memleketi terk ettiği sevdiği adam tarafından fuhşa sürüklenen Kumru'nın acı hikayesi herkesi derinden etkiledi.

SEVDİĞİ ADAMIN BORCU YÜZÜNDEN FUHŞA ZORLANDI

Sevdiği adam Yavuz tarafından kumar borcu karşılığı bir başka adama para karşılığı satılan Kumru'nun geçmişte yaşadıkları ortaya çıktı. Kumru yaşadığı acı dolu anları gözyaşları içinde Doktor Hanım'a anlattı. Bir aşk uğruna evden kaçan Kumru'nun sevdiği adam yüzünden fuhşa sürüklenmesi sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün canlandırdığı Kumru karakteri hikayesiyle Twitter'da çok konuşulan konular arasına girdi.

İşte Kırmızı Oda dizisi için yapılan bazı paylaşımlar...

Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu

Aslıhan Gürbüz, Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu - Son Dakika Magazin


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