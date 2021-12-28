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'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari - Son Dakika

'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari

28.12.2021 12:36
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari

KIRMIZI rengi ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, misafirlerini ağırlıyor.

KIRMIZI rengi ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacaları, misafirlerini ağırlıyor. Aralık ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen kar düşmeyen bölgede misafirler, 'kırmızı periler diyarı'nı at sırtında gezmenin keyfini yaşıyor.

Narman ilçesinde 62 kilometre uzunluğunda 12 ayrı vadiden oluşan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca doğal sit alanı olarak ilan edilen peribacaları, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Amerika'daki Colorado Kanyonu'na benzerliğiyle dikkat çeken peribacaları, bölgeye yapılan sosyal tesislerle yerli ve yabancı turist çekmeye başladı. Kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle dikkat çeken ve yöre halkı tarafından 'kırmızı periler diyarı' olarak da adlandırılan Narman peribacalarını gezmeye gelen misafirler için atlı safariler de düzenleniyor. Aralık ayı sonu olmasına rağmen kar düşmeyen bölgede ziyaretçiler, hem safari keyfi yaşıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor.

Yoldere köyünde yaşayan Cem Sultan Topuz, kız kardeşi Rabia ve 5 yaşındaki oğlu Doğukan Alp'le birlikte bölgeye gelen misafirleri atla gezdiriyor. Peribacalarında yerli ve yabancı turistler için atli safariler yaptıklarını belirten Topuz, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte at sayısını artıracaklarını ve faytonla da hizmet vereceklerini söyledi. Erzurum'dan gezmeye gelen liseli Eyüp Erdem Akyüz, ilk defa gördüğü peribacalarının çok güzel olduğunu söyledi. Atla gezdiği bölgede bol bol fotoğraf çektiğini ifade eden Akyüz, herkesi peribacalarına davet etti. Ayşe Yıldız da, sosyal tesisin bölgedeki önemli bir eksiği giderdiğini de kaydederek, "Görülmesi gereken bir yer. Herkesi peribacalarına bekliyoruz" dedi.

'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari
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Erzurum, Aralık, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kırmızı periler diyarı'nda atlı safari - Son Dakika
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