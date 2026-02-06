Kırmızıyı Tersine Çevir Günü'nde Türlerin Korunması

Uluslararası Doğa Koruma Birliği Türlerin Yaşatılması Komisyonu Tehlikedeki Su Kuşları Uzman Grubu Üyesi??????? Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" ile türlerin yok oluş riskinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü de olan Yavuz, yaptığı açıklamada, biyoçeşitlilik kaybının küresel ölçekte hız kazandığını, tehdit altındaki türlerin korunması ve iyileştirilmesine yönelik etkili eylemleri görünür kılmak ve bu yöndeki ortak çabaları güçlendirmek amacıyla dünya genelinde 7 Şubat'ın "Kırmızıyı Tersine Çevir Günü" olarak kutlandığını aktardı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin hazırladığı "Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi"nin hayvan, mantar ve bitki türlerinin küresel ölçekteki koruma durumuna ilişkin dünyadaki en kapsamlı ve en kabul gören liste olduğuna işaret eden Yavuz, "Türlerin ve koruma durumlarının yer aldığı basit bir listeden çok daha fazlası olan bu araç, biyoçeşitliliğin korunması ve politika değişiklikleri için bilgi sağlayan ve harekete geçiren güçlü bir mekanizmadır. Kırmızı listede yer alan türlerin durumlarının iyileştirilmesine bir çağrı olarak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kırmızıyı Tersine Çevir Günü' kutlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kırmızıyı Tersine Çevir Günü ile türlerin yok oluş riskinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bilim temelli ve eylem odaklı küresel bir ağ olarak koruma uygulamalarını, yerel ve uluslararası işbirliklerini ve somut başarı hikayelerini öne çıkarıyor. Bu özel gün yalnızca farkındalık sağlamayı değil, aynı zamanda başarıya ulaşan nesli tehlike altında olan türlerin durumlarındaki iyileştirme çalışmalarını kutlamayı, bu deneyimlerden öğrenmeyi ve koruma ağını daha da büyütmeyi amaçlıyor. Biz de tehdit altındaki su kuşu türlerinin korunması için araştırma gerçekleştiriyoruz. Su kuşları, sulak alan ekosistemlerinin sağlığını yansıtan en önemli gösterge türler arasında yer almaktadır. Buna rağmen birçok tür habitat kaybı, su rejimi değişiklikleri, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte ciddi tehdit altındadır."

Yavuz, OMÜ Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü olarak Kırmızıyı Tersine Çevir Günü kapsamında Kızılırmak Deltası ölçeğinde yürütülen tür koruma ve restorasyon çalışmaları ile bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm doğaseverleri türlerin geleceği için birlikte hareket etmeye davet etti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Doğru bilgi ve güçlü işbirlikleri ile bu gidişatı tersine çevirmek mümkündür. Kızılırmak Deltası'nda küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 1 sürüngen, 13 balık, 22 kuş, 1 memeli türü bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası'nda gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmaları ile türlerin yaşam alanlarını iyileştirmek, tür izleme çalışmaları ile de popülasyon büyüklüğündeki değişiklikleri tespit ederek gerekli koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamak için çalışıyoruz. Kırmızıyı Tersine Çevir Günü, yürütülmekte olan çalışmaları kutlamak, bu çalışmalardan öğrenmek ve koruma ağını büyütmek için önemli bir fırsattır. Türleri ve yaşam alanlarını korumak için adım atmak gerekir. Bugün atılacak bilinçli ve stratejik adımlar, yalnızca tek tek türlerin değil, aynı zamanda ekosistemlerin ve insanlığın ortak geleceğinin korunmasına katkı sağlayacaktır."