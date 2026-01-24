Kıroğlu, Şampiyonlar Yetiştiriyor

DÜZCE (İHA) – Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Milli karate sporcusu Sabri Kıroğlu, 2026'da başarılarını arttıracak. Milli sporcu Kıroğlu, şimdi ise yeni şampiyonları yetiştiriyor.

Milli Sporcu Sabri Kıroğlu, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, Kıroğlu'nun spor kariyeri ve kazandığı başarılar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, İl Müdürü Arslantürk, genç sporcuyu elde ettiği dereceler dolayısıyla tebrik etti. Başarının disiplinli çalışma ve kararlılıkla mümkün olduğunu vurgulayan Arslantürk, Düzce olarak spora ve sporculara verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti. Görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - DÜZCE