Kirpi hastane bahçesine mesken tuttu - Son Dakika

Kirpi hastane bahçesine mesken tuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesini mesken tutan Batı Avrupa Kirpisi, çalışanların gözdesi oldu.

Hava kararınca Kahta Devlet Hastanesi bahçesinde görünen Batı Avrupa Kirpisi, solucan, böcek ve sülük gibi canlıları yiyerek besleniyor. Geceleri sık sık görülen kirpiyi fark eden hastane çalışanları kirpinin aç kalmaması için yemek artıklarını bahçeye bırakıyor.

Batı Avrupa ülkelerinde görüldüğü için ismini Batı Avrupa Kirpisi olarak alan kirpiyi gören hastane çalışanlarından Hüseyin Berk, "Hastanemiz bahçesinde bazı noktalarına yemek artıkları bırakıyoruz. Hayvanların burada bunlardan yemesi bizi sevindiriyor. Hayvanlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.