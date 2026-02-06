Kırşehir Adliyesi'nde Kan Bağış Kampanyası - Son Dakika
Kırşehir Adliyesi'nde Kan Bağış Kampanyası

Kırşehir Adliyesi\'nde Kan Bağış Kampanyası
06.02.2026 17:41
Kırşehir Adliyesi'nde düzenlenen kan bağış kampanyasında toplumsal sağlık vurgulandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğinde Kırşehir Adliyesi'nde kan bağış kampanyası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener ile bir araya gelen Türk Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Servet Demir, katkıları için kendilerine ve adliye personeline teşekkür etti.

Kan bağışında bulunan Başsavcı Ener, kan vermenin toplum sağlığı açısından önemine dikkati çekti.

İnsan hayatı için kanın en önemli unsur olduğunu hatırlatan Ener, "Kan ver, hayat kurtar" ilkesi çerçevesinde farkındalık oluşturarak, kan bağışına destek olunacağını, yapılan bağışlarla birçok insanın hayatınının kurtulacağını veya sağlığına kavuşmasına söyledi.

Ener, kampanyaya destek olan hakim, savcı ve adliye personeline de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Adliyesi'nde Kan Bağış Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kırşehir Adliyesi'nde Kan Bağış Kampanyası - Son Dakika
