Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı
1 saat önce
CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, görevini Yaşar Bahçeci'den devraldı.
CHP
'den Kırşehir
Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu
, görevini Yaşar Bahçeci
'den devraldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Ekicioğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan
, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç
, İYİ Parti
Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen
ve partililerle belediye binasına geçti.
Bahçeci, burada düzenlenen törende görevini Ekicioğlu'na devretti. Törene, AK Parti
Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli
ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan
da katıldı.
Ekicioğlu, yaptığı konuşmada, adaletle ve hakkaniyetle hareket ederek, Ahilik ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA
İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı
Yalova'da Oylar Yeniden Sayıldı Sonuç Değişmedi: Seçimi 332 Oy Farkla CHP'li Vefa Salman Kazandı
Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil
Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti