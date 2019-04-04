Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı

1 saat önce

CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, görevini Yaşar Bahçeci'den devraldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı, System.String[]
CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, görevini Yaşar Bahçeci'den devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Ekicioğlu, Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua okuduktan sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve partililerle belediye binasına geçti.

Bahçeci, burada düzenlenen törende görevini Ekicioğlu'na devretti. Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan da katıldı.

Ekicioğlu, yaptığı konuşmada, adaletle ve hakkaniyetle hareket ederek, Ahilik ilkeleri çerçevesinde belediyecilik hizmetlerini sürdüreceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı Yalova'da Oylar Yeniden Sayıldı Sonuç Değişmedi: Seçimi 332 Oy Farkla CHP'li Vefa Salman Kazandı Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil Son Dakika! AİHM, Türkiye Aleyhine Yapılan Hendek Eylemleri Başvurularını Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 13:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Görevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]