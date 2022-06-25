Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı

25.06.2022 14:03

Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan sert zemin ve asfalt çalışmalarında çıkarılan moloz yığınları Kılıçözlü Deresi'ne atıldı.

Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan sert zemin ve asfalt çalışmalarında çıkarılan moloz yığınları Kılıçözlü Deresi'ne atıldı.

Şehrin marka görünüme katkı sağlayan Kent Park alanının devamında yer alan bölgede alt yapı ve üst yapı çalışmasında belediye ekipleri çıkan moloz yığınlarını dereye döktü. Moloz yığınlarının dere içerisine hangi nedenle döküldüğü öğrenilemezken çalışmalar da bölgede yürütülüyor.

Geçtiğimiz dönem belediye başkanı Yaşar Bahçesi tarafından yapılan ve üzerinde 2 yapay adanın da bulunduğu parkın devamında yeni dönem belediyenin yaptığı çalışmada, moloz yığınlarını Kılıçözlü deresine bırakması da tepkiyle karşılandı.

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Kaynak: İHA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi, çalışmalarda çıkarılan molozları Kılıçözlü Deresi'ne attı - Son Dakika

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