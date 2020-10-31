Kırşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, alt yapı çalışmalarının ardından asfalt serimi yaptıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, Kındam Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde incelediğini belirtti.

Belediye ekiplerinden bilgi aldığını aktaran Ekicioğlu, Kındam Mahallesi'nde vatandaşlarla da görüşerek, talep ve görüşlerini aldığını kaydetti.

Kent merkezinde tüm mahallelere hizmet ulaştırmaya, aksaklıkları gidermeye gayret ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, belediye ekiplerinin alt yapı işlerini tamamlamasının ardından asfalt serimi yaptıklarını aktardı.

Ekicioğlu, "Kındam Mahallesi Değirmendere mevkisinde farklı bölgelerdeki alt yapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi de asfalt serimi yapıyoruz. Sahadaki ekiplerimizle birlikte kentin her mahallesinin daha güzel ve yaşanabilir olması için elimizden geleni yapıyoruz. Mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini aldık. Kındam Mahallesi yakınlarındaki taksici esnafımızı da ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulunduk. Daha güzel bir Kırşehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.