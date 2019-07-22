Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyespor'da olağanüstü genel kurul yapıldı
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Kırşehir Belediyespor'da olağanüstü genel kurul yapıldı

40 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da kulübün yönetim kurulu başkanlığına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar seçildi.

Kırşehir Belediyespor'da olağanüstü genel kurul yapıldı, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'da kulübün yönetim kurulu başkanlığına Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar seçildi.
Kulübün Güneykent Tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Uçar, Kırşehir Belediyespor'u önemli başarılar kazanan ve üst liglerde mücadele eden bir takım haline getireceklerini söyledi.
Ciddi bir taraftar kitlesine sahip olduklarını vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:
"Takımımız kısa süre içinde kampa girecek. Bizler bu takım için elimizden geleni yapacağız. Kırşehir halkında da maddi ve manevi desteklerini esirgememeleri istiyoruz. Kırşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu maddi tablonun zorluğuna rağmen kaynak oluşturarak kulübe katkı vereceğiz. Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları da bu süreçte bizimle olacak. İnşallah en kısa sürede Kırşehir'i üst liglerde başarıyla temsil eden bir takımımız olacak."
Uçar'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Yılmaz, Eşref Aşık, Hakan Kaya, Mustafa Bulut, Fatih Tokmak, Kenan Şengök ve Ramazan Yılmaz görev aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Osman Uçar, Güneykent, Kırşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:27 Kaynak: AA
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