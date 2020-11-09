Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Kılıç, "Kupa maçlarında genç oyuncularımıza fırsat veriyoruz"

Kırşehir Belediyespor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, Türkiye Kupası maçlarında genç oyunculara fırsat verdiklerini söyledi.

Kılıç açıklamasında, takımın genel değerlendirmesini yaparak bir oyuncunun ilk yarıyı sakatlığı nedeniyle kapattığını belirtti.

Kılıç, "Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sahamızda Yozgatsporla oynadığımız Türkiye Kupası maçı genç oyuncularımıza fırsat vermek adına önemliydi. Turu geçerek Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ne rakip olmak camiamız ve şehrimiz adına güzel bir duygu, üzüntümüz ise oyuncumuz Şerif Doğan'ın sakatlanarak ilk devreyi kapatması olmuştur" dedi.

Zorlu bir deplasmana gideceklerini belirten Kılıç, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Ligde Çarşamba günü Pazarspor ile deplasmanda zorlu bir müsabaka oynayacağız, bu maç öncesi Oğuzhan Yazıcı kart cezalısı Üstün Bilği, Şerif Doğan ise sakat, Sabit Hakan yeni hastalıktan çıktığı için kadroda yer alamayacak. Oyuncumuz Volkan Altınsoy'un durumu ise maç günü netlik kazanacak. Şartlar ne olursa olsun sahaya kazanmak adına ne gerekiyorsa onu yapmak adına çıkacağız." - KIRŞEHİR