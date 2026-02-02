Kırşehir\'de 28 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 28 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentte 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapılan aramalarda 28 litre kaçak etil alkol ile birlikte çok sayıda farklı markalarda alkol yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken olayla ilgili M.U. ve K.B. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR