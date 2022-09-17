Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi

17.09.2022 22:54

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni kapsamında halk konseri düzenlendi.

Kırşehir'de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları resmi kapanış töreni kapsamında halk konseri düzenlendi.

Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali'ye ait bozlaklarla Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküleri okudu.

Kırşehirli yerel sanatçı Ümit Yaşar Apaydın'ı sahneye davet ederek düet yapan Kutlu, birlikte Kırşehir yöresine ait türküleri seslendirdi.

Vatandaşlar, türkülere alkışlarıyla eşlik ederek cep telefonlarına kayıt yaptı.

Konserin sonunda konuşan Kutlu, meslekte 40. yılını doldurduğunu belirterek, Ahilik Haftası kutlamalarının resmi kapanış töreninde sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, günün anısına Kutlu'ya hediye takdim etti.

YORUMLAR
500
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası Resmi Törenine Katıldı Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ahilik Haftası Resmi Törenine Katıldı Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı Kırşehir'de 100 çocuk jandarma helikopterleriyle şehir turu attı 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi 35. Ahilik Haftası kapanış töreninde Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Gülşen Kutlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 İstanbul'da 2 polisi vurup kaçan saldırganlar Başakşehir'deki mağaralarda aranıyor
15:06 İngiltere Kraliyeti'nin 3 üyesi 2. Elizabeth'in tabutunun arkasından üniformasız yürüdü
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:45:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Ahilik Haftası etkinlikleri halk konseriyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement