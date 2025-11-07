Kırşehir'de Atatürk'ü Anma Programı Düzenlenecek - Son Dakika
Kırşehir'de Atatürk'ü Anma Programı Düzenlenecek

07.11.2025 10:05
Kırşehir Belediyesi, 10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Programı kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Programda fotoğraf sergisi, tiyatro oyunu ve konser yer alacak.

(KIRŞEHİR)- Kırşehir Belediyesi, Atatürk'ü Anma Programı kapsamında 10 Kasım Pazartesi günü bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Kırşehir Belediyesi, 10 Kasım Pazartesi günü bir dizi program gerçekleştirecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ü ebediyete uğurlamanın 87'nci yılında anlamlı bir program hazırladıklarını belirterek, "Atatürk'ün toplumsal yaşamın birçok alanında yaptığı devrimlerin ve Türkiye'nin uluslaşma sürecindeki yeniliklerin bugün daha iyi anlaşılması gerekiyor" dedi.

"Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlenecek

Program çerçevesinde 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 13.00'te "Milli Mücadeleden Günümüze Atamızın İzinde" temalı fotoğraf sergisi açılacak. Saat 14.00'te ise Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (Çocuk Tiyatrosu) tarafından "Karanlıktan Aydınlığa" adlı oyun sahnelenecek. Aynı günün akşamında saat 19.00'da ise Kırşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlenecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programlara tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: ANKA

