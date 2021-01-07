Kırşehir'de belediye ekipleri yaban hayatı için doğaya yiyecek ve yem bıraktı - Son Dakika

Kırşehir'de belediye ekipleri yaban hayatı için doğaya yiyecek ve yem bıraktı

07.01.2021 16:33
Kırşehir'de belediye ekipleri yaban hayatı için doğaya yiyecek ve yem bıraktı, System.String[]

Kırşehir'de belediye ekipleri kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Kırşehir'de belediye ekipleri kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek ve yem bıraktı.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, kuşlar için açık alanlara buğday, yaban hayvanları için de Kesikköprü mevkisi ve farklı noktalara çeşitli yiyecekler bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye ekipleri tarafından yerleşim merkezlerine uzak alanlarda yaşam mücadelesi veren ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yanı sıra sokak hayvanları için de beslenme odaklarına kuru mama bırakıldığını aktardı.

Ekicioğlu, "Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem ve yiyecek bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Yaban hayatına destek vermek adına başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşlarımız da destek olabilir. Özellikle pandemi sürecinde aç kalan sokak hayvanları için duyarlı vatandaşlara ve esnafa da çağrı yapıyoruz. Evlerde artan yemekler sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılabilir. Restoran, lokanta ve fırın sahipleri artan yemek ve ekmeklerin sokak hayvanlarına ulaştırılması için Belediye Halkın Masasına 214 10 10 numaralı telefondan ulaştıklarında, bu yiyecekler belediye ekipleri tarafından alınarak sokak hayvanlarına ulaştırılacaktır."

Sokak Hayvanları, Veteriner, Kırşehir, Yaban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de belediye ekipleri yaban hayatı için doğaya yiyecek ve yem bıraktı - Son Dakika


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