Kırşehir'de din görevlilerine "Temel Aile Bilinci Eğitimi" semineri verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir'de din görevlilerine 'Temel Aile Bilinci Eğitimi' semineri verildi - Son Dakika

Kırşehir'de din görevlilerine "Temel Aile Bilinci Eğitimi" semineri verildi

6 saat önce

Kırşehir Müftülüğü, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerleri başlattı.

Kırşehir'de din görevlilerine

Kırşehir Müftülüğü, din görevlilerine yönelik "Temel Aile Bilinci Eğitimi" seminerleri başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda planlanan seminerlerin ilki Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesinin amaçlandığı seminerde konuşan Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkanına sahip din görevlilerinin kendileri ve ailelerinden başlayarak toplumun bütün kesimlerine temel aile bilincinin ulaştırılmasının planlandığını ifade etti.

Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu belirten Yaman, "Aile, sadakat, samimiyet, sevgi ve merhamet merkezidir. Böylesi bir aile, toplumunu geleceğe hazırlayan önemli bir görevi ifa etmiş olur. Ailede çocuk, anne babaya karşı saygıyı yitirmişse, eşler arası saygı ve sevgi kalmamış ise nezaket gitmişse işte o zaman toplumda huzursuzluk kendiliğinden meydana gelir." dedi.

Yaman, seminerlerin Kırşehir'de görev yapan bütün din görevlilerinin katılımıyla 2 grup halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Seminere, Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Arslantürk, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Şaban Çakır, imam hatipler, vaize ve eğitim uzmanları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftülük, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı
Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler

Son Dakika Haberleri
18:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:12 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
18:12 Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
18:11 Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
18:05 İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir'de din görevlilerine "Temel Aile Bilinci Eğitimi" semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]