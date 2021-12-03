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Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi

03.12.2021 17:33
Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli vatandaşlarımız ve aileleri katıldı.

Programda konuşan Valimiz Sayın İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumda farkındalık oluşmasına katkı sağlayan özel bir gün olduğunu söyledi.

Doğuştan veya sonradan meydana gelen engellilik durumunun pek çok insanın hayatını olumsuz yönde etkilediğini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin bir sorunu değil bütün toplumu yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini bertaraf etmede herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan bir konudur. Her insan ilgi ve yetenekleri ile hayatımızda farklı bir yer edinmektedir. Bir insanın engelli olması, onun sosyal ve ekonomik hayata katılarak kendisini ifade etmesine ve başarılı olmasına hiçbir zaman engel değildir. Bu sebeple insani ve evrensel değerleri üstün tutan kadim bir medeniyete sahip olan milletimizin engelli kardeşlerimizi sevgi ve hoşgörü ile kucaklaması, sorunlarına çözümler üretmesi bizi toplum olarak daha da güçlü kılacaktır. " dedi.

Devletimizin engelli vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşamaları, günlük hayata daha aktif şekilde katılmaları, kamu hizmetlerinden olabildiğince istifade edebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koyduğunu ifade eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Amacımız özel insanlar olarak değerlendirdiğimiz engelli kardeşlerimizin yaşadıkları sorunlara hızlı ve doğru çözümler üretmek ve karşılaştıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmektir. Engelli kardeşlerimizin önündeki engeller kaldırıldığında, toplumun ve devletimizin desteğini arkalarında hissettiklerinde her alanda önemli başarılara imza attığını görüyoruz. İşte engelli kardeşlerimizin dünya çapında sağladığı sportif başarılar hepimiz için bir onur vesilesidir. Engelli kardeşlerimizin sadece bu özel gününde değil, kalplerimizdeki ve zihinlerimizdeki engelleri kaldırarak her gün onlarla beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum. " şeklinde konuştu.

Program engelli vatandaşlarımız tarafından hazırlanıp sunulan ve katılımcılardan büyük beğeni toplayan çeşitli gösterilerle sona erdi.

Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi
Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi
Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi
Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi
Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Ahi Evran Üniversitesi, Dünya Engelliler Günü, Kırşehir, Engelli, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika


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