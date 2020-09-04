Kırşehir'de eski başhekimin adı parka verildi - Son Dakika

Kırşehir'de, geçen yıl hayatını kaybeden eski Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yetkiner'in ismi parka verildi.

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek yönetimi ve eski Kırşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Çağdaş Mert, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan parka Yetkiner'in adının verilmesi için Kırşehir Belediyesi'ne başvurdu.

Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla Dr. Mehmet Yetkiner'in ismi, hastanenin karşısındaki parka verildi.

Dernek yöneticileri, parka "Doktor Mehmet Yetkiner" adının verilmesinden dolayı Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Belediye Meclisi üyelerine teşekkür etti.