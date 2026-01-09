Kırşehir'de Garaj Yangını

Kırşehir'in Mucur ilçesinde müstakil evin garajında çıkan yangında, traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Kızıldağyeniyapan köyünde C.Y'ye ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, garajda bulunan traktör ve çeşitli tarım aletlerinin bulunduğu bölüme sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.