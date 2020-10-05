Kırşehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan , İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak , gaziler ve yakınları katıldı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Coşkuner için Kaman ilçesine bağlı Erbişim köyünde tören düzenlendi.

Kırşehir 'de 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Coşkuner düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı

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