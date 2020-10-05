Kırşehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kırşehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Coşkuner düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kırşehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kırşehir'de 90 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Ali Coşkuner düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Coşkuner için Kaman ilçesine bağlı Erbişim köyünde tören düzenlendi.

Törene, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, gaziler ve yakınları katıldı.

Gazi Ali Coşkuner'ın cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ali Coşkuner, Kırşehir, Kaman, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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