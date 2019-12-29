Kırşehir'de hentbol vefa maçı düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir'de hentbol vefa maçı düzenlendi

6 saat önce

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte spora hizmet eden ve hayatını kaybedenler için vefa maçları yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de hentbol vefa maçı düzenlendi, System.String[]

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kentte spora hizmet eden ve hayatını kaybedenler için vefa maçları yapıldığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hentbol Federasyonu eski Kırşehir İl Temsilcisi, Hentbol Merkez Hakem Kurulu Ulusal Hakemi Salih Köseoğulları anısına kentte hentbol maçı düzenlendi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta "Gençler" ve "Veteranlar" takımları mücadele etti. 15 dakikadan 2 periyot halinde oynanan hentbol karşılaşmasını "Veteranlar" takımı kazandı.


Dereceye giren takıma kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Kerim Kocabıyık verdi. Köseoğulları'nın yakınları da sporculara hediye takdim etti.

Daha önce de eski Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Kandemir için basketbol, spor yazarı ve yorumcusu Avşar Cihan adına da futbol maçları düzenlenmişti.

Merkez Hakem Kurulu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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