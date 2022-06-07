Kırşehir'de jandarma ekibi köy okulunda öğrencilerle çevre etkinliği yaptı

Kırşehir'de, jandarma personeli, köy okulundaki öğrencilerle duvar boyayarak fidan dikti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaman ilçesine bağlı Kargınyenice köyü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.
Çevre ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte jandarma ekibi, öğrencilerle "Geleceği Sen Çiz" adlı duvar boyama çalışması yaptı.
Geri dönüşüm ve çevre kirliliğinin önlenmesi konularında video izleten jandarma personeli, öğrencilerle fidan dikerek okulun farklı noktalarına atık kutusu bıraktı.
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