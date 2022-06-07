Çevre ile ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlikte jandarma ekibi, öğrencilerle "Geleceği Sen Çiz" adlı duvar boyama çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaman ilçesine bağlı Kargınyenice köyü Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda Türkiye Çevre Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Kargınyenice, Kırşehir, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de jandarma ekibi köy okulunda öğrencilerle çevre etkinliği yaptı - Son Dakika

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