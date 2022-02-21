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Kırşehir'de jeotermal Ar-Ge serasında mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor - Son Dakika

Kırşehir'de jeotermal Ar-Ge serasında mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor

21.02.2022 15:58
Kırşehir'de jeotermal Ar-Ge serasında mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde (KAEÜ) pilot projeler kapsamında hayata geçirilen jeotermal Ar-Ge serasında kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmaya yönelik araştırmalar yapılıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde (KAEÜ) pilot projeler kapsamında hayata geçirilen jeotermal Ar-Ge serasında kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmaya yönelik araştırmalar yapılıyor.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamındaki jeotermal serada, ürün verim ve kalitesini artırmaya yönelik projeler uygulanıyor.

Proje yürütücüsü Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Başak, Ar-Ge serasında kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmaya yönelik mikrobyal uygulamaları araştırdıklarını ifade etti.

Yoğun kimyasal gübre ve pestisit kullanımının söz konusu olduğu örtü altı yetiştiriciliğinde, sağlıklı ve çevre dostu üretimin sağlanabilmesi adına yararlı mikroorganizmaların kullanımının önemli olduğunu vurgulayan Başak, şunları kaydetti:

"Şu anda Ar-Ge serasında iki farklı projeyi bu amaç doğrultusunda yürütüyoruz. Bu projelerden birincisi, 'Kırşehir topraklarından elde edilmiş yerel bakteri kültür koleksiyonundan bitki probiyotik bakterilerinin domates bitkisinin verim ve kalitesine etkisi', ikincisi ise 'Pseudomonas fluorescence bakteri suşlarının farklı uygulama yöntemlerinin domates bitki gelişimi ve verimine etkisi' projesi."

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Ahi Evran Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Kimyasal, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de jeotermal Ar-Ge serasında mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor - Son Dakika


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