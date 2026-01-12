Kırşehir'de Kar Yağışı Elektrik ve Haberleşmeyi Kesintiye Uğrattı

KIRŞEHİR'DE etkili olan kar yağışı sonrası 4 köyde elektrik, 7 köyde ise haberleşme kesintisi yaşandı. İl genelindeki tüm köy yolları ulaşıma açık tutulurken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Boztepe ilçesine bağlı Üçkuyu, Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet, Seyfe ve Dalakçı köylerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kesintilere MEDAŞ ekiplerinin müdahalesi sürerken, arızaların kısa sürede giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle haberleşme altyapısında da aksaklıklar yaşandı. Mucur ilçesi Gümüşkümbet, Seyfe, Yazıkınık, Kaman ilçesi Kurancılı, Boztepe ilçesi Hatunoğlu ile merkez ilçeye bağlı Kortulu ve Akçaağıl köylerinde haberleşme kesintileri yaşanırken, telekom ekipleri de bölgelerde arızaların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak 2026 sabahı itibarıyla il genelindeki tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğunu belirtti. Vali Demiryürek, kar ve buzlanmaya karşı tedbirlerin artırıldığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada ekiplerin görev başında olduğunu kaydetti.

Karla mücadele kapsamında 362 personel ve 151 araç, valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde sahada görev alıyor. Özellikle yüksek rakımlı köy yollarında Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin nöbet usulü çalıştığı bildirildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,