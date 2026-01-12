Kırşehir'de Kar Yağışı Elektrik ve Haberleşmeyi Kesintiye Uğrattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırşehir'de Kar Yağışı Elektrik ve Haberleşmeyi Kesintiye Uğrattı

12.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kar yağışı sonrası 4 köyde elektrik, 7 köyde haberleşme kesintisi yaşandı.

KIRŞEHİR'DE etkili olan kar yağışı sonrası 4 köyde elektrik, 7 köyde ise haberleşme kesintisi yaşandı. İl genelindeki tüm köy yolları ulaşıma açık tutulurken, ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Boztepe ilçesine bağlı Üçkuyu, Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet, Seyfe ve Dalakçı köylerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Kesintilere MEDAŞ ekiplerinin müdahalesi sürerken, arızaların kısa sürede giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle haberleşme altyapısında da aksaklıklar yaşandı. Mucur ilçesi Gümüşkümbet, Seyfe, Yazıkınık, Kaman ilçesi Kurancılı, Boztepe ilçesi Hatunoğlu ile merkez ilçeye bağlı Kortulu ve Akçaağıl köylerinde haberleşme kesintileri yaşanırken, telekom ekipleri de bölgelerde arızaların giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Ocak 2026 sabahı itibarıyla il genelindeki tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğunu belirtti. Vali Demiryürek, kar ve buzlanmaya karşı tedbirlerin artırıldığını, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada ekiplerin görev başında olduğunu kaydetti.

Karla mücadele kapsamında 362 personel ve 151 araç, valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde sahada görev alıyor. Özellikle yüksek rakımlı köy yollarında Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin nöbet usulü çalıştığı bildirildi.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kar Yağışı Elektrik ve Haberleşmeyi Kesintiye Uğrattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

16:18
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş
Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:34:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kar Yağışı Elektrik ve Haberleşmeyi Kesintiye Uğrattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.