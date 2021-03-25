Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Gece saatlerinden itibaren yoğun şekilde yağan kar, rüzgarla birlikte kara yolunda sürgünlere neden oldu. Ankara- Kayseri karayolunun Kırşehir bölümü ve bağlantılı yollarda polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri de yolların kapanmaması için çalışma yapıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, yazılı açıklamasında, kapanan köy yollarının açılması için 25 iş makinası ve 30 personelle karla mücadele ettiklerini belirtti.

Akçakent, Boztepe, Akpınar, Mucur, Kaman ve Çiçekdağı ilçeleri ile merkeze bağlı 102 köyün ulaşıma kapanan yolunun açıldığını aktaran Yılmaz, "Kapalı köy yollarına hızlıca müdahale ettik, hepsini ulaşıma açtık. Tipi ve rüzgarın etkisi ile sürgünden dolayı yolların kapanmaması için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kırşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kaldırım, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.