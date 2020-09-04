Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri kent merkezinde ve ilçelerde iş yerleri, cadde ve sokaklarda gerçekleştirildi.

Vali İbrahim Akın başkanlığındaki heyet, Polisevi önünden başlayarak Terme Caddesi, tarihi Uzun Çarşı ve eski buğday pazarı bölgesinde denetim yaptı.

İş yerlerini gezerek uyarılarda bulunan Vali Akın, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyan iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlerin Türkiye geneline eş zamanlı yapıldığını belirten Vali Akın, halkın yoğun kullandığı sosyal alanlarda koronavirüs tedbirlerine uyması gerektiğini, salgının artış eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Akın, "Esnafımız önce kendilerini koruyacak, maskelerini takarak hijyen ve mesafe kurallarına uyacak. Bu sayede müşterileri de kendilerini koruyacak. Topyekun mücadele ile bu salgının önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımızın kurallara uyma konusunda hassas davranmalarını istiyoruz." dedi.

Denetime, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Ali Bulut ve diğer yetkililer de katıldı.