Kırşehir'de Köy Yolları Açıldı

12.01.2026 10:32
Kırşehir'de kar yağışının ardından kapanan köy yolları açıldı, kesintisiz ulaşım sağlanıyor.

Kırşehir'de kar yağışının ardından kapanan köy yolları açıldı.

Kırşehir'de vatandaşın mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, kar temizleme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

İş makineleriyle tüm yolları açan ekipler, kesintisiz ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya paylaşımda, 362 personel ve 151 araç ile kurumlar arası koordinasyon ve teyakkuz halinde çalıştıklarını ifade etti.

Bugün saat 07.30 itibarıyla il genelinde kara yolları, ana arterler ve tüm köy yolları açık olup, kar ve buzlanmaya karşı ilgili kurumların çalışmalara devam ettiğini belirten Demiryürek, "Boztepe ilçesi Üçkuyu, Mucur ilçesi Gümüşkümbet, Seyfe, Dalakçı köyleri olmak üzere toplam 4 köyde elektrik kesintileri yaşanmakta olup, MEDAŞ ekipleri müdahale etmektedir. Mucur ilçesi Gümüşkümbet, Seyfe, Yazıkınık, Kaman ilçesi Kurancılı, merkez ilçeye bağlı Kortulu, Akçaağıl, Boztepe, Hatunoğlu köylerinde olmak üzere toplam 7 köyde haberleşme kesintileri yaşanmaktadır. Telekom ekipleri müdahale etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

