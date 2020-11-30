Araçlarda 1 ruhsatsız tabanca ve 54 tabanca fişeği de ele geçirildi.

Narkotik köpeği " Çine "nin tepki vermesi üzerine otomobillerde yapılan aramada, bagaj ve koltukların içine yapılmış özel bölmelerde 952 gram esrar maddesi bulundu.

Kırşehir 'de narkotik köpeğinin desteğiyle iki otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde 952 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum