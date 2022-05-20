Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi - Son Dakika
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Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi

20.05.2022 14:40

Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdiKIRŞEHİR Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıt Meydanda halka tanıtıcı broşürler dağıtarak çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi

KIRŞEHİR Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anıt Meydanda halka tanıtıcı broşürler dağıtarak çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekipler 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi dahilinde yapılan etkinlikte vatandaşa; uyuşturucu bağımlılığı, önleme yolları, madde bağımlılığına neden olan etmenler gibi konularında sözlü ve yazılı bilgilendirme yaptı. Kırşehirlilerle sohbet eden ekipler, çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaparak tanıtıcı broşür verdi. Anıt Meydan boyunca yapılan uygulamada KADES uygulaması hakkında da bilgiler veren ekipler, vatandaşa uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı. Öte yandan Kırşehir'de uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yakalanmasında ilgi odağı haline gelen polis köpeği 'Çine' de vatandaşın ilgisi ile karşılaştı. Polisler, çocukların narkotik köpeği ile oynamasına yardımcı oldu.

Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi
Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi
Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi
Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de narkotik polisi halkı bilgilendirdi - Son Dakika


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