Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Sahte İçki Ele Geçirildi

Kırşehir'de Sahte İçki Ele Geçirildi

52 dakika önce

Kırşehir'de yılbaşı gecesinde alkollü mekanlara ve satış noktalarına dağıtılmaya çalışılan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Kırşehir'de Sahte İçki Ele Geçirildi, System.String[]
Kırşehir'de yılbaşı gecesinde alkollü mekanlara ve satış noktalarına dağıtılmaya çalışılan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerlerine sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. 2 adrese baskın yapan polis, krom ve plastik mini tanklar ile sahte şarap, rakı, viski imal edildiğini belirledi. Aramalarda mini krom, plastik tanklar, alkollü içki imalatında kullanılan düzenek ve aparatların yanı sıra 39 şişe sahte içki ele geçirildi. İkametlerde gözaltına alınan M.Ş., U.B., ve Ü.B., emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:58 Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:50:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Sahte İçki Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]