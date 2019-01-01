Kırşehir'de Sahte İçki Ele Geçirildi
52 dakika önce
Kırşehir'de yılbaşı gecesinde alkollü mekanlara ve satış noktalarına dağıtılmaya çalışılan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Kırşehir
'de yılbaşı gecesinde alkollü mekanlara ve satış noktalarına dağıtılmaya çalışılan çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri iş yerlerine sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. 2 adrese baskın yapan polis, krom ve plastik mini tanklar ile sahte şarap, rakı, viski imal edildiğini belirledi. Aramalarda mini krom, plastik tanklar, alkollü içki imalatında kullanılan düzenek ve aparatların yanı sıra 39 şişe sahte içki ele geçirildi. İkametlerde gözaltına alınan M.Ş., U.B., ve Ü.B., emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:58 Kaynak: İHA
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