Kırşehir'de Şüpheli Ölüm

Kırşehir
'in Mucur
ilçesinde 55 yaşındaki emekli astsubay, evinde ölü bulundu.
Ahmet Hendek, Mucur ilçesine bağlı Hamidiye
Mahallesindeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya
Hendek'in hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler, emekli astsubay Hendek'in öldüğünü belirledi.
İncelemenin ardından Hendek'in cansız bedeni, Mucur Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Eşinin kısa süre önce Kırşehir'de yaşayan kızını ve torunlarını ziyarete giden Hendek'in, AK Parti Mucur Belediye Başkan aday adayının ağabeyi olduğu öğrenildi.