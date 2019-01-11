Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Şüpheli Ölüm

Kırşehir'de Şüpheli Ölüm

1 saat önce

Kırşehir'in Mucur ilçesinde 55 yaşındaki emekli astsubay, evinde ölü bulundu.

Kırşehir'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
Kırşehir'in Mucur ilçesinde 55 yaşındaki emekli astsubay, evinde ölü bulundu.

Ahmet Hendek, Mucur ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesindeki evlerinde, birlikte yaşadığı oğlu Yusuf Ziya Hendek'in hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler, emekli astsubay Hendek'in öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından Hendek'in cansız bedeni, Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşinin kısa süre önce Kırşehir'de yaşayan kızını ve torunlarını ziyarete giden Hendek'in, AK Parti Mucur Belediye Başkan aday adayının ağabeyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Mucur, Kırşehir, Güncel
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