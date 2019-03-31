Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde CHP...

Kırşehir'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde CHP...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akpınar - Şükrü Turgut - CHPBoztepe - Hüseyin Takan - CHP.

Kırşehir'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde CHP..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Akpınar - Şükrü Turgut - CHP

Boztepe - Hüseyin Takan - CHP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:25 Kaynak: AA

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