Kırşehir'de Toplam 7 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 2'sinde CHP...
1 saat önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Akpınar - Şükrü Turgut - CHPBoztepe - Hüseyin Takan - CHP.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:25 Kaynak: AA
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