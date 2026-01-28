Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

28.01.2026 11:59
Kırşehir'de yapılan operasyonda soba içinde 638 sentetik hap ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda soba içerisine gizlenmiş 638 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde M.Ç. isimli şahsın ikametinde ve otomobilinde arama yapıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda soba içerisinde 638 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.Ç., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

