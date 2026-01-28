Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda soba içerisine gizlenmiş 638 adet sentetik hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde M.Ç. isimli şahsın ikametinde ve otomobilinde arama yapıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda soba içerisinde 638 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.Ç., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRŞEHİR