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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

6 saat önce

Kırşehir, Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonda 106 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı, System.String[]

Kırşehir, Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonda 106 uyuşturucu hap ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Kırşehir- Kırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağında bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada koltuklara gizlenmiş 106 uyuşturucu hap bulundu. Otomobilde bulunan Ç.G., ve H.C.Ö, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilecek. - KIRŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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