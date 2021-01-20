Kırşehir'de yaşlı ve engellilere Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de, yaşlı ve engellilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılmasına başlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük koordinasyonunda sağlık çalışanlarının ardından huzurevi, bakım merkezleri ve 90 yaş üzeri yaşlıların aşılanmasının planlandığı belirtildi.

Aşı ekibi tarafından Kırşehir Huzurevi, Kırşehir Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi, Osman Yalçınkaya Yaşlı Bakım Rehabilitasyon ve Huzurevi ile Kırşehir Özel Yaşam Bakım Merkezinde aşıların yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Ayrıca bugünden itibaren 90 yaş üzeri olup, daha önce koronavirüs hastalığını geçirmemiş olan vatandaşlarımızın aşıları evlerinde yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.