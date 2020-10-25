Kırşehir'den "Askıda Ekmek Kampanyası"na destek - Son Dakika

MHP Kırşehir İl Başkanlığı, "Askıda Ekmek Kampanyası" başlattı.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda Ekmek Kampanyası"na, parti üyeleriyle destek verdiklerini söyledi.

Kılıç, AA muhabirine, Kırşehir'de uzun yıllardır bu uygulamanın devam ettiğini anımsattı.

Ahilik kültürünü bilen insanların bu tarz uygulamalara yabancı olmadığını ve eskiden beridir devam ederek yapıldığını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Ahilik kültürümüzdeki orta sandığı uygulamasında, esnafımızın iyi durumda olanları onun içine para bırakır. İhtiyaç sahipleri de oradan kullanır, sonra öder. Ahilik kültüründen geldiğimiz için askıda ekmek uygulaması Kırşehir'e, Anadolu'ya yabancı gelmeyen bir şeydir. Genel Başkanımızın talimatları bizim için emirdir. Ama bu uygulama sadece bir fırında, tek yerde olacak demiyoruz. Kındam, Yenice, Medrese veya diğer mahallelerde oturan arkadaşlarımızın, üyelerimizin, kendi mahallelerinde ve tüm ilçelerimizde uygulamayı gerçekleştirmelerini sağlıyoruz."

Kılıç ve MHP Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı ile partililer, kent merkezinde bazı fırınlar ve marketlerde askıda ekmek uygulaması kapsamında ekmek bıraktı.